Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa la cittadinanza che, in occasione dello sciopero generale previsto per venerdì 8 marzo 2024, potrebbero verificarsi dei disagi nel servizio di raccolta differenziata porta a porta e nell’igiene urbana.

Pubblicità in concessione a Google

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta NON sarà recuperato. Pertanto, i mastelli non svuotati nella giornata di venerdì 8 marzo dovranno essere esposti nella successiva giornata programmata per il ritiro.

Ricordiamo inoltre che in caso di mancato svuotamento dei mastelli è possibile conferire i rifiuti differenziati all’isola ecologica.

L’isola ecologica di Grottaglie è situata in viale della Stazione ed è aperta nei seguenti orari:

Dal lunedì al domenica: dalle 8:00 alle 12:00

martedì, giovedì e sabato dalle 16:00 alle 18:00.