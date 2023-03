Pubblicità in concessione a Google

Il primo cittadino di Grottaglie interviene a margine dello sciopero in atto questa mattina da parte degli operatori della raccolta differenziata. Con un post sui social Ciro D’Alò chiarisce la posizione dell’Amministrazione Comunale in merito alla vicenda (il servizio è esternalizzato) e puntualizza le iniziative poste in essere in tal senso.

“La questione quindi va affrontata con serietà nell’interesse reale dei lavoratori e dei cittadini, evitando inutili atti di sciacallaggio.” Commenta D’Alò, in basso il commento integrale sulla vicenda.

La precisazione di Ciro D’Alò

Lo sciopero in atto oggi

Il comune informa sulla raccolta differenziata prevista per oggi e sullo sciopero degli operatori ecologici: