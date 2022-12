Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie scommette tutto sul centro storico e di riflesso sul quartiere delle ceramiche per queste festività natalizie. Si può riassumere così il progetto che ha visti coinvolti amministrazione comunale, l’associazione dei commercianti, i ceramisti, e altre realtà associative locali.

Il ricco cartellone di eventi dedicati alle festività natalizie punta tutto sull’allestimento di uno spettacolo di luminarie che si stanno installando nelle vie principali e nei vicoli del centro storico di Grottaglie.

L’obiettivo, a detta degli organizzatori, è quello di portare turisti, curiosi e cittadini del Salento e del barese a visitare la città delle ceramiche. Un modo come un altro per riportare e per portare a Grottaglie ciò che già si fa e si è fatto in altri comuni della Puglia: attrarre attraverso le luminarie natalizie un flusso di gente che possa visitare e quindi portare economia all’interno della città.

Niente luci su Viale Matteotti e vie del commercio

Questa scelta ha determinato una novità che non è stata digerita da molti: Viale Matteotti, Piazza principe di Piemonte, Piazza Verdi, via Marconi, via Diaz, via Campitelli, via Ennio e altre vie principali cosiddette commerciali della città saranno completamente al buio, ovvero non avranno installazioni e luminarie natalizie se non quelle previste da ogni singolo negoziante, a proprie spese, davanti alla propria porta d’ingresso.

Su questo l’amministrazione e gli organizzatori sono stati chiari: per chi si aspetta che dall’8 dicembre saranno illuminate le tradizionali via del commercio di Grottaglie resterà deluso poiché tutto l’impegno economico e di organizzazione è stato spostato sul centro storico e il quartiere delle ceramiche.

Una scommessa che, Amministrazione, commercianti e ceramisti si dicono convinti di vincere.

Il cartellone completo