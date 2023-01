Pubblicità in concessione a Google

“Delusione ed amarezza per la mancanza di cultura verso un bene prezioso… la VITA… ieri mani ignote hanno rubato piastre e batterie del defibrillatore posto in piazza Verdi a Grottaglie”, è quanto scrive sui social Salvatore Lenti Presidente Onlus Medici per San Ciro Grottaglie comunicando del furto.

Purtroppo non è la prima volta che i defibrillatori subiscono un danneggiamento.