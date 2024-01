Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie, attraverso l’assessore all’istruzione Antonio Vinci, annuncia con soddisfazione che grazie al Decreto Milleproroghe, non sarà attuato alcun accorpamento tra gli Istituti Comprensivi del territorio per l’anno scolastico 2024/2025.

Pubblicità in concessione a Google

“La Regione Puglia, nei giorni scorsi, ha deliberato il dimensionamento di 44 scuole per il prossimo anno accademico. Purtroppo, ben 42 di queste scuole avrebbero dovuto subire un accorpamento nel primo ciclo di istruzione, coinvolgendo sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado. Tuttavia, siamo lieti di comunicare che Grottaglie è un’eccezione a questa tendenza, poiché non ci sarà alcun accorpamento tra gli Istituti Comprensivi locali.”

Si legge nella nota diffusa dal comune.

“Il merito di questa positiva decisione è attribuibile al Decreto Milleproroghe, che ha concesso alle regioni la possibilità di rinviare per un altro anno (fino al 2025/2026) un massimo del 2,5% di accorpamenti sul totale delle scuole previste per il 2024/2025. Gli Istituti Comprensivi di Grottaglie rientrano in questa percentuale, grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale che, fin dal mese di agosto, aveva richiesto la conferma e il mantenimento dell’attuale assetto.”

L’Assessore all’Istruzione, Prof. Antonio Vinci, sottolinea l’importanza di questa decisione, affermando: “Questa è una notizia estremamente positiva poiché offre un respiro alle nostre scuole e il tempo necessario per consolidare i numeri, proteggendole da scelte troppo drastiche e restrittive. La nostra posizione, condivisa in modo unitario con le Dirigenti e i Consigli d’Istituto dei tre Comprensivi, è stata recepita integralmente dalla Giunta Regionale. Crediamo che, con una buona politica di iscrizioni, possiamo preservare e migliorare l’offerta formativa per il bene degli studenti e della comunità di Grottaglie”.