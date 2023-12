Pubblicità in concessione a Google

Sessanta chili di materie prime e preparazioni alimentari e cento litri di salse varie non meglio identificate detenute in contenitori anonimi per un valore di circa 2.500 euro. Sospensione di due attività nel settore alimentare. Questo il risultato di alcuni controlli effettuati dal NAS di Taranto in collaborazione con il S.I.A.N. dell’ASL tarantina nei comuni di Grottaglie e Taranto. Questo il comunicato dei Carabinieri:

