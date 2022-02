Pubblicità in concessione a Google

Il Circolo Sinistra Italiana – Pier Paolo Pasolini Grottaglie si fa promotore di una presa di posizione contro la guerra in Ucraina. “Mobilitiamoci per la pace” è l’invito pacifico e non violento esteso alla cittadinanza affinché da ogni comunità si leva alta la domanda di pace, sviluppo e libertà.

Il manifesto