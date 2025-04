Grottaglie, si procede con i Lavori su Via Marconi. A breve la riapertura

Pubblicità in concessione a Google

“Dopo lunghi mesi, tra indagini, autorizzazioni di vari Enti, dopo gli interventi di Aqp per la modifica degli impianti esistenti, oggi 31 Marzo sarà completato il getto di calcestruzzo. Lo stesso servirà a realizzare la soletta a consolidamento del tratto di via Marconi interessato appunto dalla presenza del locale ipogeo. Verranno poi effettuati alcune sistemazioni sui pozzetti esistenti, asfalto e a breve ci sarà la riapertura al traffico e il ritorno alla normalità su tutta Via Marconi.”

E’ quanto comunica l’assessore Blasi, intervenendo sui social sul cantiere di via Marconi a Grottaglie.