Domenica esordio in Serie B al Pala Campitelli per il Volley Grottaglie. Nella scorsa stagione il Campitelli è stato un fortino inespugnabile il Volley Club ha concesso agli ospiti un solo set.

È il coach dei padroni di casa, Pasquale Azzaro, ad introdurre la gara:” Sarà una partita molto importante per il nostro campionato. Vogliamo reagire dopo la sconfitta all’esordio. Non siamo contenti della partita fatta a Bari e vogliamo dimostrare di avere le qualità per dire la nostra in questo campionato. Già in questo weekend vogliamo ottenere i primi punti e la presenza del nostro pubblico potrà essere l’arma in più per raggiungere l’obiettivo”.

Sarà possibile assistere alla gara acquistando dalle ore 17:00 di domenica i biglietti al botteghino presso la segreteria del Pala Campitelli, inoltre la gara sarà trasmessa integralmente in diretta su Antenna Sud 174.

Arbitreranno l’incontro Mancini e Scarnera.