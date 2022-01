Pubblicità in concessione a Google

“I contagi non accennano a diminuire, interessando tutte le fasce d’età e in particolar modo i bambini. Con il fine di dover garantire la prosecuzione delle normali attività scolastiche nella condizione quanto più possibile sicura e cercando di limitare le occasioni di contagio durante l’orario scolastico tenuto conto che abbiamo rilevato una maggiore incidenza di positività tra i bambini che frequentano il tempo pieno, ho appena firmato un ‘ordinanza di sospensione della mensa scolastica da domani e sino al 28 gennaio 2022, che interessa nido, scuole dell’infanzia e primarie, pubbliche e private”

E’ quanto comuna il sindaco.

“Il momento aggregativo del pranzo in mensa e/o in classe è un momento particolare per la diffusione del virus, poiché presuppone la rimozione momentanea delle mascherine da parte di alunni, insegnanti e personale ATA. So perfettamente che questa decisione si ripercuote sull’organizzazione familiare di molti ma, considerata l’elevata contagiosità della variante Omicron rispetto a quella precedente e per il principio della massima cautela, si è reso doveroso e necessario adottare il provvedimento per contrastare il diffondersi dei contagi. La curva dei contagi dovrebbe cominciare a scendere.”