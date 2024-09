Grottaglie, sindaco e Amministrazione lavorano per ampliamento della Zona Industriale

Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, insieme all’Amministrazione Comunale, ha recentemente incontrato le imprese della zona industriale locale, durante il quale è stata condivisa la necessità di ampliare l’area destinata alle attività produttive. A darne comunicazione la stessa amministrazione.

“Questo incontro, svoltosi qualche settimana fa, ha rappresentato un momento di fondamentale importanza per consolidare il rapporto tra il Comune e il tessuto imprenditoriale del territorio. In risposta alle esigenze manifestate, l’Amministrazione si è immediatamente attivata per identificare le aree idonee all’espansione della zona industriale e per avviare i necessari iter amministrativi.”