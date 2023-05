Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha emanato una ordinanza in cui ordina a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Grottaglie, fino a 20 metri dal confine ferroviario, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 tramite l’eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva ed ogni altro materiale combustibile insistente sui terreni limitrofi con la sede della linea ferroviaria, fino a 20 mt.

Qui è possibile consultare l’ordinanza completa.