“Oggi ho firmato il decreto che ufficializza la nuova Giunta Comunale di Grottaglie, un passo significativo per avviare una rinnovata fase progettuale e amministrativa nella nostra città. Questa nuova squadra, frutto di un percorso di confronto e riflessione con i gruppi consiliari di maggioranza, rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove competenze, necessarie per portare avanti il programma elettorale e affrontare con determinazione le sfide che ci attendono.”

E’ quanto annuncia Ciro D’Alò.

“La composizione della Giunta riflette la volontà di coniugare continuità e innovazione. Ai quattro assessori riconfermati, Vincenzo Quaranta, Maurizio Stefani, Giovanni Blasi e Maria Anastasia, si uniscono tre nuovi ingressi: Raffaella Capriglia, giornalista e scrittrice, Giulio De Carolis, consigliere comunale, e Ida De Carolis, già segretaria del Sindaco e degli organi esecutivi. Ciascuno di loro porta con sé un bagaglio di competenze e idee che saranno determinanti per tradurre in azioni concrete gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Continua il sindaco di Grottaglie.

“Desidero ringraziare gli assessori uscenti, Antonio Vinci e Marianna Annicchiarico, per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni passati. Il loro contributo è stato prezioso e ha posto basi solide su cui costruire i prossimi passi.

Il rilancio del nostro percorso amministrativo si fonda su un obiettivo condiviso: mettere sempre al centro l’interesse di Grottaglie e il benessere dei suoi cittadini. È con questo spirito che affronteremo le sfide future, concentrandoci sulle esigenze della comunità e portando avanti con serietà gli impegni presi.

Personalmente, manterrò le deleghe relative al contenzioso e alla manutenzione degli immobili comunali, ambiti strategici per garantire una gestione efficiente e trasparente della cosa pubblica.”

Di seguito, la composizione della nuova Giunta e le relative deleghe:

Vincenzo Quaranta (Vicesindaco):

Politiche del Personale, Polizia Municipale e Protezione Civile, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sport e Spettacolo, Innovazione, Canile e Protezione Animali, Servizi Cimiteriali, Trasporto Locale. Giovanni Blasi:

Lavori e Infrastrutture Pubbliche, Patrimonio e Zone Economiche Speciali, Decoro Urbano, Urbanistica e Assetto del Territorio, Rigenerazione Urbana e Mobilità Sostenibile. Ida De Carolis:

Servizi Sociali e alla Persona, Pari Opportunità, Ambito Sociale e Ufficio di Piano. Maurizio Stefani:

Servizi Generali e Organi Istituzionali, Politiche per l’Ecologia e Ambiente, Efficientamento Energetico. Raffaella Capriglia:

Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo, Marketing Territoriale, Promozione e Valorizzazione della Ceramica di Grottaglie, Politiche Giovanili. Maria Anastasia:

Servizi Finanziari e Politiche delle Entrate, Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio, Servizi Demografici. Giulio De Carolis:

Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Centro Servizi per l’Agricoltura, Verde Pubblico, Promozione delle Tradizioni, Promozione e Valorizzazione dell’Uva da Tavola.

“Lavoreremo con responsabilità e determinazione per costruire una Grottaglie sempre più inclusiva, sostenibile e attrattiva. Ringrazio la mia squadra per aver accolto con entusiasmo questa sfida, certi che uniti, potremo raggiungere risultati importanti per la nostra città.”