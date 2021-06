Pubblicità in concessione a Google

“Il primo tratto di Via Marconi è completo! Una bellissima esplosione di ceramica e colore.

Nelle prossime settimane sarà ultimato il secondo tratto, sino a Piazza Verdi, e subito dopo la pausa estiva si procederà con il completamento della via sino all’intersezione con via De Gasperi.”

Così il primo cittadino.