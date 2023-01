Grottaglie, sindaco risponde sui social alle dicerie sulla propria vita personale

Pubblicità in concessione a Google

Ha dovuto scrivere un post sulla pagina ufficiale per rispondere alle voci che circolano sulla propria vita personale. E’ quanto ha dovuto fare Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, per porre fine alle dicerie sul proprio conto.

Il post ha fatto subito il giro della città tra chat e social: “Dal 2016 – si legge nel post – mi sarei separato credo una ventina di volte per altrettanti incontri extra coniugali (vi ringrazio per considerami un così aitante adone 😂), avrei innumerevoli volte dormito in auto o all’agghiaccio. Insomma delle perfette sceneggiature da telenovela ogni volta con suspense e colpi di scena.”

D’Alò pone anche la questione sotto un aspetto diverso: “Al di là dell’ormai appassionate voglia di capire cosa accadrà nella prossima puntata, devo constatare la non consapevolezza – da parte di chi con troppa superficialità discute dell’altrui vita – della pericolosità che i vostri pettegolezzi, del tutto inventati, possano avere sulle persone.

Se utilizzate lo stesso modus con tutti o tutte sappiate anche che non sempre ci saranno persone in grado di farsi una risata ascoltando le vostre dicerie. A me e alla mia famiglia fanno sorridere ad altri potrebbero non sortire lo stesso effetto.

Il finale? Alla fine lui non muore”.