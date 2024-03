Pubblicità in concessione a Google

Desideriamo esprimere un grande ringraziamento alla cittadina grottagliese che ci ha segnalato la presenza di una siringa nei pressi di una scuola a Grottaglie.

La gentile cittadina non ha voltato le spalle, non ha girato la sguardo, non ha fatto finta di niente ma ha preso le misure ed effettuato una segnalazione, prontamente vista e quindi risolta a strettissimo giro.

Ecco questo è un comportamento virtuoso da parte di tutti: da chi segnala e da chi interviene.

Ci si aspetterebbe ogni tanto, magari da chi di dovere è demandato a prendere in carico la segnalazione un atteggiamento o una risposta tipo: “Grazie della segnalazione, siamo intervenuti. Insieme se c’è collaborazione possiamo fare tanto per la nostra amata città”. Sarebbe cosa gradita. Non trovate?

La rubrica delle segnalazioni nasce proprio per evidenziare eventuali criticità presenti in città attraverso le segnalazioni di una platea di oltre 30mila abitanti, proprio perché ognuno di noi potrebbe vedere ciò che ad altri sfugge, sempre con unico intento: il bene della città.

Preghiamo, chiediamo la cortesia e la premura a chi è di dovere demandato ad intervenire, di evitare risposte piccate o suscettibili alle segnalazioni stesse, ma di coglierne l’aspetto puramente collaborativo. Non pretendiamo di evidenziare quanto siano opportune le segnalazioni, sarebbe troppa grazia. Grazie.