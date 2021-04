Pubblicità in concessione a Google

Si avvisano i cittadini che, causa lavori di sostituzione di una condotta, nella giornata odierna si potrebbero verificare disservizi sulla rete idrica in via Umberto I e via D’Alessandro. Il disservizio potrebbe protarsi sino alle ore 14:00.

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto informa poco fa il Comune di Grottaglie con un post sui social.