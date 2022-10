Grottaglie, tutto pronto per lo Sportello LGBTQ+. Attanasio: “Grande Supporto per chi subisce atti di discriminazione e violenza”

Pubblicità in concessione a Google

Si è riunita il 6 ottobre la Quinta Commissione consiliare che tratta i temi relativi alle Pari opportunità, presieduta dal Consigliere Leonardo Attanasio, presidente della Commissione in oggetto, e dall’assessora alle Pari Opportunità, Marianna Annicchiarico. Anche in questa assise argomento all’ordine del giorno l’apertura dello sportello LGBTQ, un servizio di ascolto, aiuto e consulenza sulle tematiche legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale. Un servizio che il Comune di Grottaglie vuole attivare per dare supporto a singoli, coppie e famiglie che abbiano necessità di un confronto o stiano vivendo una situazione problematica inerente a questi aspetti.

Ad darne notizia la segreteria cittadina del Movimento Politico “Grottaglie Democratica”.

“La Commissione, in un clima di assoluta partecipazione e condivisione di intenti, tra consiglieri rappresentanti la maggioranza e quelli rappresentanti la minoranza, ha approvato il punto all’ordine del giorno e dato quindi avvio al progetto nella sua fase operativa: nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore che si avvalgono della collaborazione di specialisti nell’accoglienza e presa in carico psicologica e legale, ma anche nella promozione di eventi d’informazione e sensibilizzazione rivolte a scuole e alla cittadinanza.”

E’ quanto dichiara Leonardo Attanasio, presidente della Quinta Commissione, che ha presieduto l’incontro.

“Con questo sportello attiviamo un percorso di ascolto per tutti coloro che vivono e subiscono atti di discriminazione e violenza, sicuri che la loro partecipazione contribuirà a percorrere e sostenere insieme la via della difesa dei diritti umani e civili. Inoltre, questo servizio è in perfetta sintonia con le linee regionali dettate dall’”Agenda di genere” che prevedono l’attivazione di sportelli arcobaleno in tutta la regione, rendendo capillare e strutturale un servizio di presa in carico oltre che di sensibilizzazione e formazione sui diritti e istanze della comunità LGBTQ+”, dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Marianna Annicchiarico.

Lo sportello prevederà colloqui, incontri e supporti gratuiti, a carico dell’Amministrazione, cosi come previsto dal Bilancio.

“Crediamo molto nella partecipazione e nell’ascolto. Lo sportello ha l’obiettivo di promuovere la tutela dei diritti, offrendo supporto sociale, psicologico e legale. Esperti e professionisti saranno pronti ad ascoltare e supportare non solo chi si sente vittima di situazioni di disagio ma anche chi abbia bisogno di informazioni per superare le discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale”. Dichiara Leonardo Attanasio, consigliere comunale di Grottaglie Democratica.

“Si tratta di uno Sportello Arcobaleno – continua Attanasio – e ha come finalità quella di fornire una tutela concreta alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTQ+), vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, alle persone LGBTQ+ allontanate da casa in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di genere, alle vittime di violenza familiare, ed in generale alle persone LGBTQ+, ivi compresi migranti LGBTQ+ e/ o comunque in stato di vulnerabilità. Lo sportello è rivolto anche tutta la cittadinanza che abbia la necessità di chiarimenti sulle questioni LGBTQ+. Sarà inserito in una delle sedi comunali. Inoltre, – aggiunge Attanasio – le attività dovranno includere creazione di momenti di incontro rivolti a docenti, educatori e studenti, alle forze dell’ordine, agli operatori istituzionali e del privato sociale.”

Prevenzione ed opposizione al razzismo, alla xenofobia, all’omotransfobia, al bullismo omotransfobico, e a tutte le forme di molestia e discriminazione basate su genere, disabilità, età, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere, e ogni altro fattore fanno parte del nostro programma elettorale e sono alla base di questa amministrazione.

“Inizieremo – conclude Attanasio – con 6 ore alla settimana e attiveremo anche un numero di telefono h24, anche con messaggistica. Lo sportello garantirà ascolto diretto di persona o colloqui telefonici. Ci sarà supporto psicologico e consulenza legale.”