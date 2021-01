Grottaglie, un supermercato lancia una lodevole iniziativa per chi è in difficoltà: “Prodotti a breve scadenza, prendi liberamente ciò che ti serve”

Carlo Caprino incontra in video Mariliana Incalza, gestrice di Incalza Formaggi Carrefour, supermercato con sede anche a Grottaglie che ha lanciato una lodevole iniziativa: esporre, sull’uscio del negozio, all’esterno, un carrello con i prodotti a breve scadenza.

Chiunque ne dovesse aver bisogno può prenderli liberamente

Ogni giorno vengono posti dei prodotti che scadono a brevissimo, un articolo con il confezionamento rovinato magari per via del trasporto… e così uno shampoo con il tappo scolorito, un sacchetto di biscotti in scadenza, una busta di insalata… vengono posizionati dalla gestione del negozio in un cartello posizionato fuori.

“In principio il carrello era posizionato all’interno del negozio… però… qualche cliente, per privacy magari, evitava di usufruirne. Quindi abbiamo deciso di metterlo fuori, ove chiunque può, quando vuole, prendere ciò che vuole, evitando imbarazzo”. Così la gestrice del supermercato.

Una bellissima iniziativa complimenti davvero e speriamo che in tanti prendano il buon esempio.