Pubblicità in concessione a Google

Carlo Caprino ci porta in uno dei vigneti di Grottaglie a scoprire una delle lavorazioni che si svolgono in questo periodo: la potatura. Essa è una tecnica che consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta, in questo caso della vite.

Pubblicità in concessione a Google