La Woman Futsal Club Grottaglie vicina al sogno: è in finale per la promozione in Serie A Elite. La vittoria per 3 a 2 in casa del quotato Royal Team Lamezia apre le porte per la finale valida per la promozione.

“E’ stata una bella partita giocata con una grande squadra: per questo ritengo sia stata la più bella prestazione delle mie atlete, che hanno fatto quello che avevano preparato in settimana condita da qualche sorpresa del momento. Quando hai un tecnico preparato come Bommino bisogna essere elastici mentalmente ed eseguire velocemente quello che viene detto durante la partita”

E’ quanto dichiara il presidente Cataldo Abatematteo.

“Ora ci manca una sola tappa: la terza quella che può coronare un sogno. Sognare non costa nulla: tutti insieme cercheremo di superare questo ostacolo consapevoli di aver già fatto tanto. Un ultimo sforzo da parte di tutti: potrebbe essere quello che ci porterà nella storia”.”