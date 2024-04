Grottaglie, Vinci ritorna in Giunta. Non più espressione del M5S, ma del...

Per fare luce e maggiore chiarezza sulla vicenda sarebbe auspicabile ora rendere nota alla comunità la composizione dell'attuale maggioranza, quali sono i gruppi consiliari che la compongono e quali i consiglieri di riferimento per ogni assessore delegato. Una vicenda che potrebbe chiarire meglio lo scenario, che già si presentava anomalo con la questione del PD che vede la segreteria in linea con l'amministrazione e il gruppo consiliare all'opposizione.