Pubblicità in concessione a Google

Guardia Medica a Ginosa Marina. La sede del’assistenza sanitaria per turisti e non residenti è in piazza Martiri d’Indipendenza e osserva i seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10 alle 14, giovedì e venerdì, invece, dalle ore 10 alle 16. Il servizio è raggiungibile anche telefonicamente al numero 099 8277411. Il sabato e la domenica, i non residenti e i turisti potranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica).

Pubblicità in concessione a Google

Asl Taranto informa che giorni e orari riportati sono in corso di aggiornamento: eventuali aggiunte e variazioni saranno tempestivamente comunicati alla popolazione.