Pubblicità in concessione a Google

Guardia Medica a Martina Franca. Il servizio di assistenza sanitaria per turisti e non residenti è sito in via Orazio Flacco 127 e risponde al numero 080 4805092, nel mese di luglio è disponibile il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle 16. A partire dal 1° agosto, sarà disponibile il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì 16 e 23 luglio dalle 10 alle 16. Chiuso festivi e prefestivi.

Pubblicità in concessione a Google

Asl Taranto informa che giorni e orari riportati sono in corso di aggiornamento: eventuali aggiunte e variazioni saranno tempestivamente comunicati alla popolazione.