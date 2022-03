Pubblicità in concessione a Google

“In risposta alle numerose richieste pervenute dal Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza, del ministro degli interni e dalla prefettura Il Comune di Lizzano, in accordo con la prefettura, sta organizzando l’accoglienza di minori, di mamme o di famiglie.

Si specifica che NON si tratta di adozione, NON si tratta di affido internazionale, NON c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro.”

Pubblicità in concessione a Google

Cosi l’Amministrazione comunale di Lizzano informa la comunità sull’impegno preso per l‘accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

“L’ospitalità è “TEMPORANEA”, e legata al periodo dell’emergenza.”

Come aderire

Chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza inviare una mail al protocollo del comune di Lizzano indicando:

1. Nome, cognome, residenza, numero di telefono

2. Numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare)

3. Età del bambino ospitabile

4. Presenza di altri minori o anziani o animali in casa

5. Periodo di disponibilità all’accoglienza

“Le disponibilità verranno comunicate al Prefetto di Taranto che è l’organo referente.

Inoltre, dato che in particolare la CRI ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei paesi vicini, il comune di Lizzano, in conformità a tali principi di solidarietà e di cooperazione intende contribuire attraverso lo stanziamento di un contributo straordinario da destinare alle comunità colpite

stanziando quale contributo straordinario per emergenza umanitaria conflitto russo-ucraino euro 5.000, compatibilmente con la situazione di riequilibrio finanziario a cui l’ente è ancora vincolato.”

Si legge nella nota.

“Si ringraziano in particolar modo tutti i nostri concittadini che vorranno cooperare affinché si accolgano i rifugiati Ucraini vittime dell’invasione russa e si ringrazia il responsabile del settore finanziario del comune di Lizzano per aver reso possibile il nostro piccolo gesto di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana”.