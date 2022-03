Pubblicità in concessione a Google

“La Puglia sta accogliendo i primi gruppi di profughi in arrivo dall’Ucraina. Sono in corso in tutta la regione attività di screening e assistenza sanitaria. Non posso nascondere l’emozione e la commozione che ho provato oggi nell’incontrare donne e bambini, arrivati ieri notte in provincia di Foggia dopo un lungo viaggio in pullman.”

E’ quanto dichiara Michele Emiliano.

“Ringrazio il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri che ha messo a disposizione una struttura comunale e il consigliere Urbano Di Pierro che personalmente è andato a prenderli in Ucraina con un proprio mezzo e li ha condotti in salvo. Ho detto loro che sentiamo questo dramma e che questa aggressione militare che li ha colpiti ci ha sconvolto. La Puglia è casa di tutti i popoli che scappano dalla guerra, dalla fame, dalle malattie e che hanno bisogno di essere accolti.”

Aggiunge il presidente della Regione Puglia.

“Grazie di cuore a tutte le persone che sono al lavoro in queste ore, Regione Puglia , Asl e dipartimenti di prevenzione, Comuni, Prefetture, Questure, Forze dell’ordine, associazioni di volontariato, cittadini.”