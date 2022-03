Guerra Ucraina: arrivati ieri sera a Grottaglie i primi 25 profughi

Pubblicità in concessione a Google

“Ieri sera, insieme al Sindaco Cosimo Ciura ed i componenti dell’amministrazione comunale di Grottaglie e Monteiasi, abbiamo accolto i primi 25 cittadini ucraini.”

E’ quanto comunica sui social Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie a margine dell’arrivo dei primi profughi che scappano dalla guerra.

“Fanno parte di un gruppo complessivo di 95. I primi 25 – appartenenti a 7 nuclei familiari – sono giunti con i pullman a Grottaglie, in piazzale Unicef, nei pressi della chiesa Madonna del Rosario e saranno ospitati da 9 nuclei familiari distribuiti tra Grottaglie, Monteiasi, Statte, Leporano e Martina Franca.”

Aggiunge D’Alò.

“L’accoglienza è stata promossa con il coordinamento della congregazione don Luigi Orione, rappresentata da don Alberto Fossati, e dall’Arcidiocesi di Taranto. L’idea di creare una rete di coordinamento per accogliere le famiglie è stata del prof. Pino Castellana e di altri privati, i quali, raccordandosi con la Caritas di Taranto, l’assessora Marianna Annicchiarico, gli assessori dei Comuni vicini e alcuni volontari, stanno adesso portando avanti sul territorio l’iniziativa”.

Il commento di Cosimo Ciura, sindaco di Monteiasi

“Abbiamo accolto i primi 25 arrivi di cittadini dell’Ucraina, giunti qui in questo brutto momento per loro a causa della guerra in atto . Ringrazio i concittadini di Monteiasi che hanno offerto la propria disponibilità ad ospitarli nel proprio calore familiare”.