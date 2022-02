Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha esposto la Bandiera della Pace sulla facciata del Municipio per esprimere la contrarietà della comunità alla guerra.

Oggi e domani sit-in contro la guerra in Piazza Principe di Piemonte

“Faccio mie le richieste ricevute da parte delle associazioni, dei comitati e delle organizzazioni sociali e politiche del territorio, di convocazione per questa sera e domani dalle ore 18:00 di sit-in pacifico, in Piazza Principe di Piemonte, per dire NO all aguerra che si sta svolgendo sul confine tra Ucraina e Russia. Partecipiamo e facciamo sentire la volontà, della comunità grottagliese, di pace.”

Questo l’invito del sindaco Ciro D’Alò.