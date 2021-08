Pubblicità in concessione a Google

Riorganizzate le aperture degli hub vaccinali per il mese di agosto, che saranno sempre chiusi sabato e domenica.

Pubblicità in concessione a Google

Fino al 20 agosto, gli hub rispetteranno le seguenti aperture: l’hub di Manduria sarà operativo il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00; l’hub di Grottaglie sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00 e il martedì dalle 9.00 alle 18.00; a Martina Franca il centro vaccinale aprirà il giovedì dalle 9.00 alle 14.00; a Massafra l’hub sarà operativo il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00; a Ginosa il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00; a Taranto, l’hub presso la SVAM è chiuso, mentre l’Arsenale sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Nell’ultima settimana di agosto, gli hub di Grottaglie e Martina Franca saranno aperti da lunedì 23 a venerdì 27 agosto dalle ore 9.00 alle ore 16.00, mentre l’Arsenale sarà aperto negli stessi giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Gli altri hub di Taranto e provincia, invece, saranno dedicati alla vaccinazione degli studenti, con calendario e modalità che saranno comunicati successivamente.

“Continua lo sforzo della Asl Taranto per garantire il proseguimento della campagna vaccinale – ha affermato Stefano Rossi, Direttore Generale della Asl Taranto – Abbiamo riorganizzato il lavoro negli hub per il mese di agosto, facendo i conti con le giuste istanze dei dipendenti che, dopo mesi di lavoro incessante, meritano qualche giorno di riposo. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che lavorano in questa importante attività ma, soprattutto, alla Marina Militare: grazie alla loro collaborazione, infatti, l’hub vaccinale dell’Arsenale rimarrà aperto tutto il mese di agosto dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, continuando così le sue attività che procedono a gonfie vele.”