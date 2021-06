Pubblicità in concessione a Google

“Gli hub vaccinali territoriali sono l’unica soluzione possibile per velocizzare la campagna di vaccinazione.

Da ormai 20 giorni ho sollecitato la direzione generale dell’Asl, nella persona del Dott. Rossi, a collaborare per risolvere il problema della climatizzazione, ma ad oggi non ha ritenuto il nostro territorio meritevole nemmeno di una risposta.”

E’ quanto informa Ciro D’Aló.

“Ovviamente come sempre è accaduto in lungo periodo di emergenza sanitaria, i Sindaci sono lasciati soli.

Spero che la risposta del direttore Generale dell’Asl di Taranto non sia quella di chiudere gli hub territoriali, perché tale scelta sarebbe tremendamente penalizzante per i cittadini e gli operatori.

Ritengo che le recenti scelte del Direttore Generale sulla campagna vaccinale, abbiano arrecato notevole disagio alla popolazione e agli operatori, per questo e altri motivi è arrivato il momento di rimuoverlo dal suo ruolo. “

Aggiunge D’Aló.

“È necessario ed urgente l’intervento della Protezione Civile Regionale e Nazionale.

In serata invierò un’ulteriore nota al Presidente della Regione Puglia affinché intervenga sulla questione.”