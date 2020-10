La legge sul gioco d’azzardo online in Italia

L’agenzia che rilascia le licenze ai casinò fisici si chiama AAMS. I casinò Italia online sono invece autorizzati da un’altra agenzia chiamata ADM. Qualsiasi azienda può rilasciare una licenza, purché sia ​​disposta a pagare la quota, che è di circa 300.000 EUR.

Inoltre, l’operatore non è obbligato a collocare i suoi server in Italia: finché ottiene una licenza, i server del casinò possono essere ovunque nel mondo. A tale proposito, le leggi sul gioco d’azzardo in Italia sono abbastanza liberali, tuttavia, nonostante ciò, mancano casinò Internet autorizzati.

Ciò è dovuto principalmente alle elevate aliquote fiscali e alla mancanza di “opportunità”. ADM tra l’altro ha il monopolio delle licenze e ogni anno determina una “quota” sulle nuove licenze. Ad esempio, nel 2018 sono state concesse solo 120 licenze e la regola generale era “chi primo arriva, per primo viene servito”.

In altre parole, se si perde la suddetta finestra diventando il ​​121° operatore, bisogna aspettare fino all’anno successivo. Se si intende però avere accesso ai migliori bonus e ai giochi più recenti, è preferibile orientarsi verso i casinò offshore.

Quest’ultima è un’opzione più facile di quanto si pensi; infatti, il governo non censura i siti di casinò offshore né controlla le loro transazioni finanziarie. Senza dover utilizzare una VPN, è possibile tra l’altro diventare un membro di qualsiasi sito di casinò all’estero e godersi i giochi e le offerte bonus.

I migliori casinò online in Italia nel 2020

La lista dei casinò online autorizzati ad operare in Italia non è l’unico motivo per cui li abbiamo selezionati; infatti, negli anni, abbiamo imparato che i migliori casinò online in tutto il mondo sono quelli sicuri, protetti, equi e divertenti.

I casinò in oggetto sono inoltre autorizzati da agenzie rispettabili come ad esempio la Malta Gambling Authority e la United Kingdom Gambling Commission e che offrono entrambe i giochi più recenti di tutti i fornitori più noti come Netent, Igrosoft, Gaming e GameART e Playtech giusto per citarne alcuni tra i più famosi.

Tuttavia ancora più importante, sono le eccellenti promozioni come i bonus di benvenuto che danno l’opportunità di sperimentare una slot senza rischiare soldi propri e nel contempo capire come funziona il gioco e quali combinazioni vincenti può generare.

Le migliori scelte da casinò online per giocatori italiani

Bettilt Casino si è ritagliato una fetta di polarità sul mercato italiano online nel primo semestre del 2020, e soprattutto per l’eccezionale offerta del bonus sul primo deposito e che può arrivare fino a € 1500! Bettilt.

Un altro casinò online che merita di essere citato per affidabilità e per gli ottimi bonus di benvenuto che offre è quello denominato Bet N’Spin Casino. Nello specifico i nuovi giocatori possono ottenere il 200% di bonus di benvenuto del casinò fino a 200 EUR + 70 giri gratuiti inclusi. Ancora più importante, questi giri gratuiti non hanno requisiti di scommessa associati alle loro vincite.

A margine va altresì aggiunto che per gli appassionati delle migliori slot siano esse quelle con temi storici come ad esempio Book of Ra o Gladiator, che roulette e giochi di carte, non mancano i noti siti della Snai e della Sisal che sono regolamentati in Italia dalla AAMS e quindi sicurissimi sotto tutti i punti di vista.