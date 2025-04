Pubblicità in concessione a Google

Il Chiostro del Convento dei Paolotti di Grottaglie è una testimonianza significativa dell’architettura e dell’arte religiosa in Puglia.

Parte del complesso dedicato a San Francesco di Paola, il chiostro risale al XVI secolo ed è stato ricostruito nel XVIII secolo dopo il terremoto del 1711, seguendo lo stile barocco dell’epoca.

La struttura del chiostro è caratterizzata da venti arcate a tutto sesto, sostenute da colonne doriche realizzate in carparo locale. Sui lati sud, est e ovest le colonne sono quadrate e hanno sulla sommità dei piccoli capitelli, mentre a nord sono ottagonali e si congiungono direttamente con il relativo arco.

L’architetto che ha realizzato l’opera è sconosciuto e quasi certamente furono diversi i responsabili che si alternarono a dirigere la costruzione; l’anno di realizzazione è la metà del ‘500, ma si tratta più di una indicazione cronologica che di una data precisa, non potendosi realizzare una simile opera nel giro di pochi anni.

Le volte sono a vela ed hanno al centro una pigna, anche questa realizzata in pietra tufacea che fa da chiave di volta. Sul lato settentrionale del chiostro si affacciano, tra gli altri sei ampie finestre che danno luce ai locali soprastanti, costituenti il corridoio di soggiorno.

Il chiostro rappresenta un percorso di raccoglimento ma anche una sorta di libro illustrato con la storia dell’Ordine dei minimi, dei suoi principali rappresentanti e di alcuni benefattori; le lunette perimetrali, comprese le quattro all’ingresso di cui una quasi completamente perduta, sono decorate impreziosite con trentadue affreschi realizzate dell’artista Bernardino Greco da Copertino nel 1723.

Anche qui le ingiurie del tempo e l’incuria degli uomini rischiano di far perdere per sempre questo tesoro di arte e di fede; la speranza è che il chiostro del convento dei Paolotti continui a rappresentare non solo un patrimonio storico e artistico di rilievo, ma anche un vivace centro culturale, simbolo della continua interazione tra passato e presente nella città di Grottaglie.

