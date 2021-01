Il mondo del poker non è composto solo da giocatori di casinò che tentano la fortuna o appassionati dei giochi di carte, la sua fama infatti la si deve ai campioni che ne hanno fatto la storia, creando precedenti di vittorie e giocate da manuale. Nel corso del tempo il Poker è diventato così un vero e proprio sport con professionisti e dilettanti; e come ogni sport che si rispetti, i campioni, o anche i giocatori che per qualche ragione diventato icone rappresentative, hanno dei nickname che gli fa diventare indimenticabili. Sono soprannomi che si appiccicano a chi li detiene tanto da sostituirne il nome vero. Come dimenticare nel mondo del calcio Ronaldo che nei tempi d’oro veniva chiamato il “Fenomeno” o il “Magic” Johnson della pallacanestro, così anche nel Poker i nickname hanno segnato la carriera di molti giocatori.

Nel Poker i soprannomi vengono assegnati o scelti dal giocatore per diverse ragioni che esulano dalle giocate, come la provenienza geografica che rese famosi “Amarillo” Slim e “Texas Dolly” Doyle Brunson o particolarità dell’aspetto fisico come Jack Straus alto più di due metri che venne chiamato “Treetop” o il giovane Daniel Negreanu denominato “Kid Poker” e il suo antagonista “The Kid” Stu Ungar. Molti nickname si ispirano invece agli animali, in questo caso è famosissimo Billy Argynos che durante una partita delle World Series of Poker si fece chiamare “Crocodile Billy” e da allora durante le partite indossa un cappello a forma di coccodrillo. Interessante è leggere da un libro sul poker, “All in” diJonathan Grotenstein, che i soprannomi venivano dati anche a giocatori che subivano tante sconfitte come Hans J.Lund detto anche “Tuna” ovvero tonno o pesce, così come venivano definiti i perdenti assidui, per fortuna in seguito Lund si prese le sue rivincite e le sue vittorie, ma il soprannome rimase lo stesso per tutta la sua carriera.