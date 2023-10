Pubblicità in concessione a Google

L’ictus ischemico è il danno cerebrale causato dall’interruzione del flusso di sangue al cervello per l’ostruzione di un’arteria.

Le cellule cerebrali colpite, private dell’ossigeno e dei nutrimenti trasportati dal sangue, iniziano a morire nel giro di pochi minuti e le funzioni controllate da quella zona del cervello vengono meno.

Ictus ischemico

L’ictus cerebrale in Italia rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, e la prima causa assoluta di disabilità: sono circa 185mila le persone colpite da ictus ogni anno.

Ictus: cosa fare

Agire tempestivamente è fondamentale per salvare la vita alla persona colpita e ridurre i danni subiti: se da un lato è fondamentale riconoscere subito i sintomi e chiamare i soccorsi, dall’altro è indispensabile che il personale sanitario sia in grado di attuare le strategie terapeutiche più avanzate per ridurre i danni subiti.

A Taranto confronto su approccio terapeutico e riabilitativo

Per questo motivo, la scorsa settimana si è tenuto a Taranto il convegno “Update sull’ictus ischemico”.

Diverse figure della Asl Taranto si sono ritrovate per discutere dei percorsi comuni per la gestione del paziente con ictus: dalla fase pre-ospedaliera, quindi il ruolo del 118 e del Pronto Soccorso, fondamentali laddove il tempo di reazione influisce prepotentemente sulla buona riuscita delle cure, alla gestione dell’ictus ischemico in fase acuta, quindi con la diagnostica e i primi trattamenti di cura e di riabilitazione.

Prevenzione

Ampio spazio è stato dato anche alla prevenzione e alle forme più rare di ictus, in modo da fornire un aggiornamento completo, evidenziando punti di forza e di debolezza dei percorsi che portano il paziente dal luogo in cui sono insorti i primi sintomi fino all’ospedale e i nuovi scenari terapeutici e le strategie finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria.