Le festività natalizie stanno per arrivare.

Cosa regalare ai tuoi cari? Come sorprendere la persona che ami o quella a cui vuoi bene? Un idea regalo è stampare una foto in bel quadro.

Il regalo perfetto non esiste? Sbagliato. Impressionare chi ami non è mai stato così facile. Scegli la fotografia giusta, seleziona il formato e rilassati, al resto pensiamo noi. Tu comincia a pregustarti l’espressione commossa sul volto del festeggiato.

Puoi dare forma alle tue migliori fotografie per esporle nelle tue o nelle sue stanze di casa o nel tuo o suo ufficio a lavoro.

Con le nostre idee regalo hai la possibilità di stampare le tue Immagini su Tela Pittorica in modo facile e veloce, realizzando dei Quadri in Tela personalizzati e pronti per essere appesi alle pareti.

Ordina il tuo regalo in tempo!

I formati e le misure dei tuoi quadri

Per la stampa del tuo Quadro in Canvas puoi scegliere uno dei tanti Formati disponibili:

Quadro Formato Quadrato : 20×20 cm, 30×30 cm, 40×40 cm, 50×50 cm, 60×60 cm, 80×80 cm, 100×100 cm.

: 20×20 cm, 30×30 cm, 40×40 cm, 50×50 cm, 60×60 cm, 80×80 cm, 100×100 cm. Quadro Formato Rettangolare : 30×20 cm, 40×30 cm, 50×40 cm, 60×40 cm, 60×50 cm, 75×50 cm, 80×60 cm, 90×60 cm, 100×75 cm.

: 30×20 cm, 40×30 cm, 50×40 cm, 60×40 cm, 60×50 cm, 75×50 cm, 80×60 cm, 90×60 cm, 100×75 cm. Quadro Formato Panoramico: 60×20 cm, 60×30 cm, 80×40 cm, 100×30 cm, 100×50 cm.

Puoi anche scegliere l’Orientamento dell’Immagine: Orizzontale o Verticale.

Quadri di piccole o grandi dimensioni: a te la scelta!

Puoi realizzare dei Quadri in piccolo o grande Formato. I Quadri di piccole dimensioni sono perfetti per confezionare dei regali originali e sorprendenti. Il grande Formato, invece, può dare grandissima visibilità all’immagine ed è perfetto per decorare le stanze di casa o il tuo studio. Puoi divertirti a creare tantissime combinazioni, affiancando dei Pannelli di diverse dimensioni. Non porre alcun limite alla tua creatività!

Opzione “incornicia”

Le nostre foto in un quadro possono essere fissate al muro già cosi. Ma se ti piace esagerare allora non fermarti al quadro in tela, incornicialo! Scegli tra le diverse cornici a tua disposizione e valorizza ancora di più i tuoi ricordi.

La Cornice è disponibile in 3 colori diversi: Bianco, Nero ed effetto legno. Scegli la tonalità più adatta all’immagine e agli interni della tua casa o del tuo ufficio! Il tuo nuovo Quadro con Foto apparirà elegante e del tutto in linea con l’arredamento della stanza

Scegli quella che preferisci e te la consegneremo già montata. Le cornici sono disponibili per 5 diversi formati di quadri in tela (20x20cm, 40x40cm, 60x40cm, 30x20cm, 40x30cm).

Perché scegliere l’idea regalo una foto in un quadro Sarà dotato di utile Kit di montaggio, compreso nel prezzo, e potrà essere installato in comodità. Non dovrai perdere del tempo prezioso per cercare una cornice adatta per la tua Foto, come nel caso delle classiche Foto cartacee. Stampa in alta definizione: utilizziamo le migliori tecnologie di stampa per garantirti delle Immagini in altissima definizione. Le tue Foto preferite saranno stampate su Tela Canvas con colori brillanti e dettagli fedeli. Resistenza nel tempo: la Tela Canvas è un supporto “fatto per durare” e non ingiallisce. Inoltre il Telaio in legno, non visibile durante l’esposizione del Fotoquadro, garantirà un’ottimale tensione della Tela stampata anche a distanza di tempo. Ampia disponibilità di Formati: mettiamo a tua disposizione ben 21 Formati predefiniti per la stampa del tuo nuovo Quadro Canvas. Scegli quello più adatto alla tua Immagine e alle tue esigenze di spazio! Le vostre domande più frequenti sui Quadri con Foto Le Immagini vengono stampate in alta definizione? La tela è un supporto incredibilmente adatto alla stampa. La tua Fotografia sarà stampata in alta definizione, e sarà caratterizzata da colori brillanti e dettagli fedeli. Potrai esibire un Quadro di alta qualità per decorare le tue stanze di casa o il tuo ufficio.

La tela è un supporto incredibilmente adatto alla stampa. La tua Fotografia sarà stampata in alta definizione, e sarà caratterizzata da colori brillanti e dettagli fedeli. Potrai esibire un Quadro di alta qualità per decorare le tue stanze di casa o il tuo ufficio. I Quadri Canvas come possono essere appesi alla parete? Oltre al Quadro, riceverai anche il pratico Kit di montaggio, incluso nella confezione. Questo è formato da un pratico Gancetto e Viti dorate.

Come posso sapere se la mia Immagine è troppo piccola per un determinato Formato? Ci pensiamo noi: inviaci o portaci la tua immagine.

Ci pensiamo noi: inviaci o portaci la tua immagine. Quali sono i tempi di consegna dei Quadri in Canvas? Circa 4 o 7 giorni. Per cui ti consigliamo di fare in fretta e ordinarlo subito! Quanto costa? Puoi stampare la foto in quadro a partire da € 29,00. I tuoi ricordi hanno grande valore. Dai loro forma con una stampa di alto livello! Con noi puoi stampare le tue immagini su dei Quadri in alta definizione, approfittando di un’offerta imperdibile. Scopri tutti prezzi vantaggiosi per gli altri formati più grandi e non lasciarti sfuggire l’occasione: realizza delle stampe per arredo uniche e regalale per Natale. E’ possibile aggiungere delle dediche o scritte alla foto? Si. Raggiungici in agenzia oppure scrivici e spiegaci come vuoi personalizzare. E’ gratuito!

Materiale Sono stampati su canvas, un materiale in poliestere da 350gr, la cui consistenza è simile a quella della tela di un quadro. Il poliestere è un materiale resistente all’usura e assicura perciò stampe durature: non richiede manutenzione e i colori rimangono vividi nel tempo. Kit di montaggio

Appendere il tuo quadro è facile e veloce. Ti forniremo un kit di montaggio: un gancetto color oro che potrai fissare autonomamente per appendere il tuo prodotto alla parete. Ma come è fatto?

Il quadro è montato su una struttura leggerissima in legno di abete senza nodi. Il suo spessore di soli 2 cm aiuta a spostare facilmente il fotoquadro tutte le volte che vuoi.

Qualità HD: anche i lati sono stampati