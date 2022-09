Pubblicità in concessione a Google

Dal 30 settembre sarà attiva la tratta Milano Malpensa – Foggia a partire da 49 € a tratta.

“Con Lumiwings, in meno di due ore, sei a Milano. Sarà sempre incluso in ogni tariffa: bagaglio a mano, snack e bevande, selezione del posto, web check-in e check- in in aeroporto.

In Shine Class e Chance Class i neonati viaggiano gratis e i bambini fino ai 12 anni viaggiano con il 50% di sconto!

Ricorda inoltre che sui nostri voli il tuo amico a quattro zampe viaggia gratuitamente.” E’ quanto informa Aeroporti di Puglia.