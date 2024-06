Pubblicità in concessione a Google

Conosciuto anche come “tondo di Fasano” il barattiere sarà il protagonista dell’incontro del GAL Valle d’Itria che si terrà il prossimo 28 giugno a partire dalle ore 18.30 presso Masseria Capece (in c.da Capece, 1) a Cisternino. Riconosciuto nell’ Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a partire dal 2006 ed emblema della biodiversità in orticoltura, il barattiere rientra nel panorama delle produzioni d’eccellenza dell’areale di Fasano insieme allo Scopatizzo-altra tipologia di carosello- e al Pomodoro Regina.

Pietro Santamaria, Professore ordinario di orticoltura, e Massimiliano Renna, docente di Qualità delle produzioni Orticole, entrambi del Di.S.S.P.A. Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli studi di Bari saranno le nostre guide in questo percorso di conoscenza.

“In questa carrellata di incontri dedicati alle produzioni tipiche della Valle d’Itria era doveroso dedicare la nostra attenzione al comparto dell’ortofrutta e alle prospettive di una filiera che aldilà della bellezza e della ricchezza di tradizioni, necessita di risposte legate alla sostenibilità economica” ha dichiarato il Presidente del GAL Valle d’Itria Giannicola D’Amico.

L’incontro è realizzato nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.