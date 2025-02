Pubblicità in concessione a Google

L’aeroporto di Grottaglie rappresenta un’infrastruttura chiave per lo sviluppo economico e logistico della Puglia. Da sempre punto di riferimento per l’industria aerospaziale, oggi si trova in una fase di trasformazione che potrebbe aprire nuove prospettive per l’intero territorio.

Pubblicità in concessione a Google

Venerdì 7 febbraio, alle ore 10:30, il cantiere dell’aerostazione aprirà le porte ai cittadini, in un’iniziativa promossa da Aeroporti di Puglia. Un’occasione per mostrare gli interventi in corso e illustrare il potenziale strategico di questa infrastruttura, che può rappresentare una svolta per Grottaglie e per l’intero sistema aeroportuale regionale.

“I lavori procedono con un obiettivo chiaro: realizzare un aeroporto all’altezza delle sfide future. Non in competizione con Brindisi o Bari, ma come parte integrante della rete aeroportuale pugliese.” – dichiara il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò.

L’obiettivo è quello di affiancare alla storica vocazione industriale dello scalo una dimensione commerciale, che possa generare nuove opportunità per il territorio. Per rendere questo possibile, è necessario un adeguato supporto finanziario.

“L’ammodernamento dell’aeroporto è un passaggio cruciale, ma servono risorse adeguate. Mi auguro che anche per Grottaglie il Governo possa stanziare 5 milioni di euro per favorire l’avvio dei voli commerciali, come già fatto per altri aeroporti.”

Il potenziale di crescita dello scalo è evidente, ed è fondamentale investire sul suo sviluppo per trasformarlo in un motore economico per l’intera regione.

“Un ringraziamento va ad Aeroporti di Puglia, nella figura del Presidente Antonio Maria Vasile, alla Regione Puglia, ai comitati, ai cittadini e a tutti coloro che stanno contribuendo a questo percorso, che può rappresentare un’opportunità concreta per l’economia locale e regionale.” Conclude D’Alò.

L’Open Day di venerdì 7 febbraio sarà quindi un momento di confronto per fare il punto sullo stato dei lavori e sulle prospettive future di un’infrastruttura che può fare la differenza per Grottaglie e per l’intera Puglia.

Grottaglie nel Sistema Italia: un Hub Strategico per il Futuro

L’aeroporto di Grottaglie non è solo un’infrastruttura locale, ma una risorsa strategica che si inserisce in un quadro più ampio, quello del sistema aeroportuale italiano ed europeo. Grazie alla sua pista tra le più lunghe d’Italia e alla consolidata vocazione industriale nel settore aerospaziale, il “Marcello Arlotta” rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo della logistica, della tecnologia e delle nuove frontiere dell’aviazione.

L’inserimento di Grottaglie nella rete degli aeroporti di interesse nazionale e la sua designazione come Test Bed per la sperimentazione di droni e velivoli a pilotaggio remoto ne confermano il ruolo chiave nell’innovazione e nella ricerca aerospaziale. Un’opportunità che, se adeguatamente supportata, può attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e consolidare la Puglia come polo di eccellenza nel settore dell’aeronautica avanzata.

L’apertura al traffico commerciale, oggi più che mai, può rappresentare un ulteriore tassello per valorizzare appieno le potenzialità dello scalo. Grottaglie può diventare un hub per i voli passeggeri e cargo, supportando la crescita economica e migliorando la connettività del Sud Italia con il resto del Paese e con i mercati internazionali.

Investire sull’aeroporto di Grottaglie significa dunque investire nel futuro, in un’infrastruttura che può giocare un ruolo decisivo non solo per il territorio, ma per l’intero sistema Italia.