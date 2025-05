Il Comune di Grottaglie assume 1 collaboratore del sindaco

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico fiduciario per la figura di collaboratore del sindaco. Il documento ufficiale è disponibile per la consultazione completa al seguente link: Avviso pubblico PDF.

Questo nuovo incarico arriva nel contesto di un rinnovato slancio amministrativo, dopo la recente riorganizzazione della giunta comunale guidata dal sindaco Ciro D’Alò.

Secondo Wikipedia, l’amministrazione comunale si avvale spesso di collaboratori fiduciari per coadiuvare le attività decisionali e gestionali dell’organo di vertice.

L’individuazione finale del soggetto da incaricare sarà effettuata direttamente dal Sindaco, mediante decreto, successivamente ad esito di oggettiva valutazione dei curricula professionali e formativi presentati da coloro che, in possesso dei requisiti di seguito richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico in oggetto, mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso pubblico.

La figura selezionata avrà il compito di supportare l’attività politica e amministrativa del primo cittadino, contribuendo al miglioramento del coordinamento e della comunicazione istituzionale. Si tratta di un incarico fiduciario, tipico dei mandati politici, dove il rapporto diretto e personale con il sindaco rappresenta l’elemento centrale della scelta.

Per tutti coloro che intendono partecipare, è fondamentale scaricare e leggere attentamente l’avviso ufficiale e presentare domanda nei tempi e modalità previsti. Come sempre, invitiamo i lettori a restare aggiornati anche tramite GIR – Grottaglie in Rete per ulteriori sviluppi e notizie locali.