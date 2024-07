Pubblicità in concessione a Google

Il mondo del lavoro è in costante cambiamento, ed è importante saper cogliere questi mutamenti se si vuole trovare una buona posizione, che sia con o senza laurea.

In questo articolo abbiamo raccolto ben 10 professioni per cui le offerte di lavoro non mancano, e che ultimamente sembrano mostrare una crescita.

Back Office Commerciale

Il settore del Back Office sta assumendo una grande rilevanza, soprattutto quando si ha a che fare con una attività commerciale. L’addetto del Back Office si occupa non solo di tutto ciò che riguarda le fatture e i movimenti economici, ma potrebbe anche dover gestire l’ambito del Data Entry, andando a inserire a sistema e a gestire i dati dei clienti.

Farmacista

Negli ultimi anni la diffusione delle parafarmacie e la possibilità di avere una sezione dedicata ai farmaci all’interno dei supermercati hanno portato ad un aumento nella richiesta di farmacisti. Se state scegliendo il vostro percorso di studi potreste pensare di optare per quei corsi che permettono di diventare farmacista.

Addetto alle Spedizioni

Sono tante le aziende che hanno scelto di operare nell’e-commerce. Vendere online oggi non può più essere sottovalutato, poiché consente di raggiungere facilmente clienti in tutta Italia e non solo. Per questo tante realtà imprenditoriali sono alla ricerca di un addetto alle spedizioni a cui affidare buona parte del lavoro.

Maitre

Il mondo della ristorazione in Italia è davvero centrale per l’economia. Il merito va senza alcun dubbio anche al flusso turistico che è costante tutto l’anno. I ristoranti sono spesso alla ricerca di maître esperti a cui affidare questo compito di grande responsabilità.

Ingegnere Civile/Edile

La richiesta degli ingegneri nel campo civile o edile continua a non diminuire. Non è difficile scoprire annunci di lavoro per questi mestieri in ogni regione d’Italia. Dopo aver studiato per molti anni chi ha ottenuto queste qualifiche può trovare lavoro con grande facilità.

Manutentore

Gli impianti elettrici e idraulici hanno bisogno di manutenzione costante, per questo tra le posizioni più richieste c’è quella di manutentore (che può essersi specializzato come manutentore elettrico, idraulico o altro ancora). Deve saper curare gli impianti e prevenire eventuali problemi.

Programmatore

Oggi buona parte dell’attività produttiva delle aziende si svolge in rete. Avere a disposizione un buon programmatore può fare la differenza. Il programmatore può sia aiutare a sviluppare software da usare unicamente all’interno dell’azienda, sia essere una figura chiave nello sviluppo di software e applicazioni da proporre al pubblico.

Ingegnere Gestionale

Coloro che hanno una propria impresa si sono resi conto di quanto la logistica non vada sottovalutata. Avere all’interno del team un ingegnere gestionale può essere di grande aiuto, permettendo di gestire attraverso specifici software numerosi aspetti della propria attività imprenditoriale.

Progettista Meccanico

Le nuove tecnologie hanno aperto le porte allo sviluppo di nuovi prodotti, che per diventare realtà hanno bisogno di essere disegnati da qualcuno di preparato. Tra le professioni più richieste c’è sicuramente quella di progettista meccanico, in grado di progettare nei minimi dettagli ciò che si vuole portare sul mercato.

Amministrativo

I ruoli nel settore amministrativo non smettono di avere la loro classica importanza, anzi, è vero il contrario. Molte aziende sono alla costante ricerca di personale da formare o da inserire direttamente in ufficio, così da avere un insostituibile supporto amministrativo.