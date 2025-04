Pubblicità in concessione a Google

Il maestro gelatiere Vincenzo Iannacone è stato ufficialmente nominato Ambasciatore del Gelato nel Mondo dall’Associazione Italiana Gelatieri. Un titolo prestigioso che celebra il suo impegno nel valorizzare l’artigianalità, la creatività e la cultura italiana, esportando in tutto il mondo uno dei simboli più amati del Made in Italy.

Pubblicità in concessione a Google

Ne hanno parlato anche La Repubblica e la BBC. Il laboratorio si trova a Grottaglie, città protagonista anche di altre eccellenze locali.

Indice dei contenuti

Un titolo di prestigio per il gelato artigianale

In occasione della Coppa Italia di Gelateria, Vincenzo Iannacone ha ricevuto il titolo di Ambasciatore del Gelato nel Mondo. La motivazione ufficiale sottolinea il suo contributo alla diffusione e promozione del gelato artigianale come elemento culturale e sociale. Un riconoscimento che celebra anni di lavoro, innovazione e promozione del gusto italiano a livello globale.

Chi è Vincenzo Iannacone

Nato a Venafro, in Molise, Iannacone è il fondatore del marchio Gelida Voglia, conosciuto per la qualità delle materie prime, la creatività delle ricette e l’attenzione artigianale. La sua carriera è segnata da premi importanti, come i “Due Coni” del Gambero Rosso, ottenuti in due diverse edizioni.

Il suo percorso professionale include esperienze in Italia e all’estero, che lo hanno portato a diventare una vera icona dell’eccellenza gastronomica.

Il gelato che ha conquistato il G7

I riflettori internazionali si sono accesi su di lui quando, durante il G7 in Puglia, ha presentato un gelato ispirato ai leader mondiali. Un’idea originale che ha unito ingredienti locali e concept globali, rappresentando simbolicamente ogni nazione ospite con gusti unici. La notizia è stata ripresa da testate come Sky TG24, Il Sole 24 Ore, The Guardian e The Washington Post, consacrandolo come ambasciatore del gusto italiano.

Il laboratorio di Grottaglie: Gelida Voglia

Oggi Vincenzo Iannacone opera a Grottaglie, nel cuore creativo del suo progetto, il Laboratorio del Gusto. Qui ogni giorno sperimenta nuove ricette, mescola sapori e cerca l’equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione. Il laboratorio non è solo un punto vendita, ma un luogo di cultura e formazione, in cui il gelato viene trattato come una forma d’arte.

Grottaglie, con la sua identità forte e il legame profondo con l’artigianato, è il luogo ideale per far nascere creazioni che parlano italiano nel mondo.

Il valore culturale del gelato italiano

Il gelato artigianale rappresenta molto più di un dessert. È un patrimonio culturale, sociale e gastronomico. Iannacone lo racconta così: “Il gelato è un simbolo della creatività italiana. È la dolcezza che unisce le persone, il gusto che racconta chi siamo.”

Attraverso il suo lavoro, contribuisce alla diffusione di valori come la qualità, l’identità territoriale e l’artigianalità. Ogni cono racconta una storia, e ogni storia parla italiano.

Dove gustare i gelati di Iannacone

Chi desidera vivere un’esperienza autentica può visitare il laboratorio di Gelida Voglia a Grottaglie. Qui è possibile incontrare Iannacone, assistere alle fasi di lavorazione e assaggiare i gusti che lo hanno reso famoso. Un’occasione imperdibile per scoprire il segreto dietro un successo mondiale.