Nell’ambito delle celebrazioni della giornata del 15 aprile, dedicata al Made in

Italy ed alle eccellenze della manifattura italiana, Confindustria Taranto ha

organizzato un evento sulle eccellenze del Made in Italy pugliese.

Il convegno, che vedrà, fra gli altri, l’intervento del Ministro del Mimit Adolfo

Urso, si terrà nella sede di Zanzar SpA, a Grottaglie, sulla via per Montemesola.

L’iniziativa prende le mosse dalla partecipazione di Confindustria Taranto alla presentazione da parte del Ministro Adolfo Urso, del Decreto sul Made in Italy.

A darne comunicazione Confindustria Taranto.

“Presso l’azienda Zanzar Spa a Grottaglie eccellenza del settore metalmeccanico, si svolgerà un evento di sintesi di quanto è stato svolto nelle scuole e con le aziende della provincia per trasferire alle nuove generazioni i valori dell’eccellenza dell’italianità e dell’appartenenza al territorio. L’appuntamento è dalle 10 alle 13.”