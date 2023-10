Pubblicità in concessione a Google

A due giorni dalla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Ministero Episcopale nella diocesi di Taranto, il nuovo Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero stamane ha desiderato incontrare il personale sanitario del presidio ospedaliero Santissima Annunziata. L’incontro si è tenuto in Auditorium.

Accompagnato da don Cristian Catacchio, cappellano del SS. Annunziata di Taranto, l’Arcivescovo Ciro è stato accolto dalla direzione strategica di Asl Taranto e da un’ampia rappresentanza del personale medico e sanitario, per un momento di riflessione e la benedizione finale.

“Incontrare il personale sanitario e i degenti di questa struttura ospedaliera per me è molto importante, come primo incontro pubblico dopo la cerimonia ufficiale di domenica scorsa” – dichiara Sua Eccellenza Miniero – “è a cuore di tutti noi la salute, l’impegno per il bene fisico e per la serenità che le persone qui degenti devono poter trovare nonostante la malattia. Incontrare i professionisti che lavorano per questo, che si impegnano con dedizione giorno dopo giorno nel loro lavoro, è un’occasione molto importante. Il compito di noi ministri della Chiesa è accompagnare, stare vicino e dare un messaggio di speranza a tutti che viene da Dio”. Obiettivo comune è quindi lavorare per il bene fisico, psichico e spirituale delle persone.

I saluti di accoglienza sono del direttore generale di Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che dà il benvenuto al nuovo Arcivescovo sottolineando “la passione del personale sanitario che ogni giorno dedica la propria professionalità alla sofferenza e si prende cura delle persone, uomini e donne, non numeri” e ringraziando Monsignor Miniero per la presenza e la vicinanza.