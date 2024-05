Pubblicità in concessione a Google

“Il primo superyacht di lusso realizzato a Taranto, “Azimut Benetti”, è in mare!”

A darne notizi il sindaco Melucci.

“Il varo di questa imbarcazione ci conferma quanto fermento e quante dinamiche positive ci siano in città. Qualche tempo fa abbiamo visitato il rinnovato stabilimento che insiste negli ex Cantieri Tosi, area storica di Taranto, toccando con mano il lavoro di oltre 200 lavoratori: oggi, quel lavoro, prende finalmente il largo.”

Continua Melucci.

“Occasioni significative come queste devono indurci a fare molto di più, a continuare su quella strada che con sforzi e impegno stiamo portando avanti da tempo nel segno della diversificazione economica, ripartendo dal mare e dalla cantieristica navale.

Questi siti produttivi non sono solo un luogo simbolico per il passato di Taranto, rappresentano il presente e il suo futuro: siamo al lavoro affinché la prospettiva di riconversione e crescita di eccellenze come Sea Style e Sgm possa trovare nuova linfa, continuando a coinvolgere, formare e professionalizzare tanti giovani tarantini.”

Conclude il sindaco di Taranto.