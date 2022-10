Pubblicità in concessione a Google

Il 23 e 24 settembre 2023 il Sail Grand Prix torna a Taranto. E’ quando riporta il sito ufficiale del grande evento dedicato ai catamarani volanti. Al momento è l’unica tappa italiana.

Nel 2021 Taranto fu scelta come location: durante il primo giorno di competizione ci fu grande equilibrio tra gli otto team in quello che era l’inizio di seconda stagione. Tre regate disputate tutte con vento appena al di sotto dei 10 nodi, con i team in equipaggio ridotto a tre persone anziché cinque; una formazione nuova, provata per la prima volta nella giornata, in cui il timoniere assume anche il ruolo di flight controller.

Taranto accolse con grande entusiasmo il SailGP: il passaggio dei catamarani sotto al Ponte Girevole, il passaggio e saluto delle Frecce Tricolori e i tanto pubblico e curiosi.

La parata di apertura di SailGP nel 2021

Le frecce tricolori su Taranto

La gara