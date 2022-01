Pubblicità in concessione a Google

“Oggi è venuta a trovarci la bravissima e simpaticissima attrice Vanessa Scalera, non per un’indagine della mitica Tataranni ma per una full immersion tra le ceramiche di Grottaglie e un tour nella nostra azienda.”

E’ quanto scrive la famiglia Fasano sui social pubblicando questa bella foto dell’attrice Vanessa Scalera, divenuta molto popolare anche grazie alla serie di Rai Uno “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

La fiction racconta del sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle.