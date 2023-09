Pubblicità in concessione a Google

E’ Alfonso Cavallo il nuovo presidente di Coldiretti Puglia, eletto all’unanimità dall’assemblea dei presidenti di tutta la regione. Guiderà la Coldiretti Puglia nel prossimo quinquennio 2023 – 2028, coadiuvato dai vicepresidenti Mario de Matteo di Foggia e Costantino Carparelli di Lecce.

“E’ un incarico di grande responsabilità – ha detto il neo eletto presidente Cavallo – che raccolgo dal presidente uscente Savino Muraglia, ringraziandolo per la dedizione e il senso di appartenenza a Coldiretti che ha contraddistinto il suo mandato. In un mondo che cambia continuamente e impone di dover mutare velocemente asset e strategie, saremo impregnati con il nuovo consiglio nel trasferire il valore d’uso rappresentato da Coldiretti in Puglia su temi delicati quali i consorzi di bonifica, la Xylella, la rigenerazione e la diversificazione, oltre al lavoro in agricoltura e al contrasto alle pratiche sleali che sottraggono ricchezza alle imprese agricole, ma anche nelle sfide contro il nutriscore o il cibo costruito in laboratorio, sapendo di doverci confrontare con la pubblica amministrazione in uno scenario politico spesso fluido”, ha concluso Cavallo.

Il presidente Cavallo, nato a Taranto, classe 1977, è imprenditore agricolo operante nei settori vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e agrituristico. Già vicepresidente di Coldiretti Puglia, è presidente di Coldiretti Taranto, della Cooperativa Agricola Agricoltà, attiva soprattutto nel settore cerealicolo del grano Cappelli, consigliere della OP PugliaOlive, Consigliere nazionale Unaprol e consigliere del Distretto Jonico Salentino – Dajs.

Dall’assemblea regionale, dal direttore regionale Piccioni e da tutti i direttori provinciali è andato il ringraziamento al presidente uscente Savino Muraglia e l’augurio di buon lavoro al neo eletto presidente Alfonso Cavallo.

Cavallo alla guida di Coldiretti Puglia, Melucci: «Orgoglio per la terra ionica»

«Con Alfonso Cavallo abbiamo condiviso battaglie importanti per la promozione della terra ionica, il sostegno ai produttori le la salvaguardia dei nostri prodotti, sono certo che porterà a Bari anche questa esperienza e saprà lavorare per il bene dell’intera regione».

Così il sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci, alla notizia della nomina di Alfonso Cavallo a presidente di Coldiretti Puglia. Dopo l’esperienza pluriennale alla guida della Coldiretti provinciale di Taranto, l’imprenditore prenderà le redini del livello regionale e, secondo Melucci, sarà un motivo di orgoglio ulteriore per il territorio ionico.

«Abbiamo bisogno di classe dirigente competente e illuminata – ha aggiunto il primo cittadino tarantino – per questo la nomina di Cavallo rappresenta un’opportunità per la nostra provincia e per l’intera regione. Porteremo avanti, ancora insieme, le iniziative che ci hanno visto collaborare in questi anni, soprattutto quella contro il cibo sintetico che in terra ionica, terra di biodiversità ed eccellenze, è per noi una questione identitaria».