Martedì 14 maggio, a partire dalle ore 09.15, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Taranto per l’inaugurazione dell’avvio della fase di cantierizzazione del Deposito mezzi rotabili destinati alla rete BUS RAPID TRANSIT (BRT), la grande opera che rivoluzionerà in maniera epocale il servizio di trasporto pubblico urbano. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, si terrà nei pressi del Comando di Polizia Locale, in via Acton n.77, e vedrà la partecipazione del primo cittadino del capoluogo ionico, di sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, dott.ssa Paola Dessì, e dell’Ammiraglio Vincenzo Montanaro, comandante del Comando Marittimo Sud.

Si ricorda che l’investimento complessivo per il progetto BRT ammonta a circa 300 milioni di euro, è finanziato attraverso i Fondi Next Generation EU e prevede la realizzazione di due linee direttrici, Blu e Rossa, che collegheranno, rispettivamente, il Quartiere Tamburi con la Circonvallazione dei Fiori in Lama e il Quartiere Paolo VI con Cimino.