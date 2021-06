Pubblicità in concessione a Google

Serviva la vittoria, arriva la vittoria.

Il Volley Club Grottaglie fa il suo dovere e sconfiggendo il Ruffano in un vero e proprio spareggio ottiene l’accesso per le finali promozione. Una gara mai in discussione chiusa dal Grottaglie con un agile 3-0 (25-15; 25-12; 25-22).

Squadra che vince non si cambia

Azzaro ha confermato il sestetto vittorioso ad Ugento, con Vinci in banda. Il Volley Club ha dominato il match dall’inizio alla fine, lasciando poco o nulla ad un Ruffano più giovane e meno esperto.

I granata hanno avuto supremazia tattica mettendo in crisi la ricezione ospite, costringendo spesso il Ruffano a rigiocate difficili, e hanno controllato la gara grazie ad una fase muro difesa pressoché perfetta.

Prestazione corale di altissimo livello, impreziosita dal duo Amato – Strada autore di 29 punti, 15 per l’opposto e 14 per la banda.

Storica finale

Il Volley Club raggiunge, per la prima volta nella sua storia, le finali promozioni per accedere alla Serie B, in attesa di scoprire l’avversaria designata da affrontare.

La finale si articolerà in una serie al meglio delle tre gare che vedrà il Volley Club giocare Gara 1 e l’eventuale Gara 3 tra le mura amiche del Palazzetto Campitelli.

Campitelli che, finalmente, ha riaperto i battenti, permettendo a circa 250 tifosi di assistere alla gara.

“Serata di festa”

Il commento del patron del Volley Club, Giuseppe Quaranta: “È stata una serata di festa, soprattutto per il rientro del pubblico al palazzetto. Siamo contenti del cammino fatto in questa stagione e siamo pronti per la sfida che ci si presenta davanti”.

Il commento del top scorer di giornata, Valerio Amato: “Siamo contenti di questa vittoria, strameritata. La dedichiamo al pubblico di Grottaglie. Ci tenevamo a fare bene, siamo già pronti per affrontare la nostra prossima avversaria”.

Anche Alessandro Giosa ha commentato a caldo l’accesso alla finale:” Primo obiettivo raggiunto! Ci meritiamo questa finale, abbiamo fatto due partite di spessore, di carattere e di squadra. Stasera nei primi due set abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. Adesso abbiamo una settimana per preparare questa finale, consapevoli della nostra forza e delle nostre certezze. L’ho detto ai ragazzi: dobbiamo divertirci e far divertire”.

Il tabellino

Volley Club Grottaglie – Toma Carburanti Ruffano

Volley Club Grottaglie: Amato 15, Strada 14, Vinci 7, L’Abbate 11, Giosa 7, Argentino 2, Cernic, De Sarlo (L). A disp: Solazzo, Carlucci, Ligorio, Nisi, Antonazzo, Manigrasso (2L). All: Pasquale Azzaro

Toma Carburanti Ruffano: Ferraro, Rosafio 3, Gravante 3, Peschiulli 6, Casto 10, Pennetta 4, Bisanti Matteo 2, Bisanti Maurizio 1, Ciullo, Ferrari, Bisanti Michele (L). A disp: Morello, Passaseo, D’Urso (2L). All: D’Urso.

Arbitri: Merico – Filomeno

Note: Circa 250 spettatori