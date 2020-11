Situazione meteorologica prevista per oggi

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Temperature: in locale sensibile aumento in serata. Mari: molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in aumento; poco mosso l’Adriatico con moto ondoso in rapido aumento

Situazione meteorologica prevista per domani

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Venti: forti, meridionali su zone ioniche; forti orientali sui settori adriatici.Mari: da molto mosso a localmente agitato lo Ionio ma con moto ondoso in attenuazione; molto mosso l’Adriatico meridionale.